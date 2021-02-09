تأكد غياب ثنائي بايرن عن نهائي مونديال الأندية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ - إشبيلية

تأكد غياب ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز لاعبا بايرن ميونيخ عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ضد تيجريس أونال يوم الخميس.

الثنائي لم يسافر مع بعثة بايرن إلى قطر بسبب الإصابة بفيروس كورونا، على أمل اللحاق بالفريق عقب مباراة الأهلي في نصف النهائي.

وقال هانز فليك المدير الفني لبايرن في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تقرر عدم سفر جوريتسكا ومارتينيز إلى قطر".

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وأضاف "أعلم أنهما كانا يرغبان في الانضمام لنا هنا، ولكن من المهم استمرارهما في التدرب في ميونيخ حتى يكونا جاهزين للعب يوم الاثنين المقبل".

وينهي بايرن مهمة مونديال الأندية يوم الخميس ثم يعود لألمانيا لملاقاة أرمينيا بيليفيلد يوم الإثنين.

جوريتسكا ومارتينيز خضعا للعزل المنزلي في الأيام الماضية بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

النجم روبرت ليفاندوفسكي سجل هدفين قاد بهما بايرن لعبور عقبة الأهلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية.

ويلعب بايرن ضد تيجريس يوم الخميس في نهائي المونديال بعدما نجح الفريق المكسيكي في إقصاء بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بعد تحقيق 5 ألقاب في العام المنصرم، يطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

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