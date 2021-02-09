ضياء السيد: خسارة الأهلي أمام بايرن متوقعة.. وموسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

هانز فليك وبيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

قال ضياء السيد نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إن خسارة فريقه أمام بايرن كانت متوقعة، لكنه توقعه أن يخوض اللقاء بثقة أكبر، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان مرعوبا أكثر من اللاعبين ولم يمنحهم الثقة.

وصرح ضياء السيد عبر إذاعة "أون سبورت": "نتيجة طبيعية ومتوقعة، هناك فروق كبيرة بدنيا وفنيا بين أوروبا وإفريقيا".

وواصل "شكرا للاعبي الأهلي على صمودهم في ظل فارق الإمكانيات، لا أقصد التقليل، الأهلي عظيم في إفريقيا، لكن لابد من الاعتراف بالفارق، بايرن أقوى فريق في أوروبا والعالم".

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وأكمل "الشوط الأول كان الفريق مرعوبا باستثناء أيمن أشرف والشناوي وطاهر محمد، لا أحب أن يظهر الأهلي بهذه الشخصية رغم اعترافي بالفوارق الكبيرة".

وتابع "لكن، هل كانت هناك ركلة ركنية أو تسديدة على نوير؟ لم يحدث، الكل سعيد بأن الخسارة لم تكن بأربعة أو خمسة أهداف".

وأردف "موسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين ولم يمنح فريقه الثقة، توقعت أن يكون الأهلي أكثر ثقة".

واستطرد "الكل يعلم الفوارق قبل المباراة، لم يكن هناك داع لهذا الرعب خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "مباراة بالميراس أصعب من مواجهة بايرن ميونيخ، لأن الفارق بينهما كبير، التوقع كان تأهل الفريق البرازيلي للنهائي لكنه خرج أمام المكسيكي".

وأتم حول مستوى طاهر محمد طاهر في المباراة: "طاهر لاعب رائع وممتاز ولديه جرأة في الوصول إلى المرمى، لكن محاولاته كانت فردية، لا تجدي نفعا أمام فريق بحجم بايرن ميونيخ".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

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