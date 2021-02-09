عبد الرحمن مجدي يكشف موعد عودته لتدريبات الإسماعيلي: مصر على الاستمرار مع الدراويش

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 14:07

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

الإسماعيلي الاتحاد السكندري في الدوري عبد الرحمن مجدي
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