أحمد سامي: الخوف الزائد أثر على أداء الأهلي الجماعي.. اللاعبون اصطدموا بسرعة مختلفة

قال أحمد سامي مدرب سموحة إن الخوف الزائد لدى الأهلي أثر على أدائه الجماعي ضد بايرن ميونيخ، كما أن لاعبيه اصطدموا بكرة وتكتيك وسرعة مختلفة عما يواجهونها. وذلك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

وصرح سامي قائلا: "كان خوفا زائدا أثر على الأداء الجماعي، اصطدم اللاعبون بكرة وتكتيك وتحركات وسرعات مختلفة".

وواصل "لا أقصد أن الأهلي كان سيحقق الفوز، لكنه لم يقدم الأداء الجماعي المعروف عنه، اللاعبون اجتهدوا قدر الإمكان".

وأكمل "من الطبيعي أن يبدأ بايرن ميونيخ اللقاء ضاغطا بقوة لإحراز هدف مبكر، كان الأهلي بحاجة لمهاجم صريح لكي يكون محطة للهجمات المرتدة، لذا وجود محمود كهربا وضع الأهلي تحت ضغط شديد في الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني تراجع إيقاع بايرن ميونيخ، لذا تحسن الأهلي نسبيا، لكنه افتقد الجماعية المطلوبة، لذلك لم يصل إلى مرمى الفريق الألماني".

وأتم "طاهر لاعب جيد لكن قوة الأهلي في الجماعية، إنه لاعب واعد وفي بداية مشواره، ولابد أن يجتهد، مقوماته الفردية متميزة، وسيتحسن كلما شارك مع الأهلي بانتظام".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.