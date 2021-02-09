أحمد سامي: الخوف الزائد أثر على أداء الأهلي الجماعي.. اللاعبون اصطدموا بسرعة مختلفة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 14:00

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

قال أحمد سامي مدرب سموحة إن الخوف الزائد لدى الأهلي أثر على أدائه الجماعي ضد بايرن ميونيخ، كما أن لاعبيه اصطدموا بكرة وتكتيك وسرعة مختلفة عما يواجهونها. وذلك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

وصرح سامي قائلا: "كان خوفا زائدا أثر على الأداء الجماعي، اصطدم اللاعبون بكرة وتكتيك وتحركات وسرعات مختلفة".

وواصل "لا أقصد أن الأهلي كان سيحقق الفوز، لكنه لم يقدم الأداء الجماعي المعروف عنه، اللاعبون اجتهدوا قدر الإمكان".

أخبار متعلقة
من أجل البرونزية.. كيف يدافع الأهلي ضد بالميراس ويستغل مشاكله الأهلي ضد بايرن ميونيخ: أهلا بكم على أرض الواقع كيميتش: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام الأهلي لكن الفوز كان مستحقا

وأكمل "من الطبيعي أن يبدأ بايرن ميونيخ اللقاء ضاغطا بقوة لإحراز هدف مبكر، كان الأهلي بحاجة لمهاجم صريح لكي يكون محطة للهجمات المرتدة، لذا وجود محمود كهربا وضع الأهلي تحت ضغط شديد في الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني تراجع إيقاع بايرن ميونيخ، لذا تحسن الأهلي نسبيا، لكنه افتقد الجماعية المطلوبة، لذلك لم يصل إلى مرمى الفريق الألماني".

وأتم "طاهر لاعب جيد لكن قوة الأهلي في الجماعية، إنه لاعب واعد وفي بداية مشواره، ولابد أن يجتهد، مقوماته الفردية متميزة، وسيتحسن كلما شارك مع الأهلي بانتظام".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

مونديال الأندية كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماسكيرانو: الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن 31 ثاتيه | كأس العالم للأندية 2020
خوليو سيزار: الأهلي مثال يحتذى به لكل أندية الدوري المصري.. ورسالة إليه 4 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بيرلو: سنبدأ مواجهة إنتر في الكأس وكأننا لا نملك الأفضلية 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – الأهلي يتلقى إخطارا من فيفا بعزل الشحات وكهربا وعدم مشاركتهما أمام بالميراس 10 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مصطفى محمد: لمست مع جالاتا سراي الحب الذي أشعر به في الزمالك 56 دقيقة | المحترفون
سكاي: الموافقة على طلب مايك دين بعدم تحكيم أي مباراة بالجولة المقبلة من الدوري 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأكد غياب ثنائي بايرن عن نهائي مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ضياء السيد: خسارة الأهلي أمام بايرن متوقعة.. وموسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك