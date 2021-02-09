موسيماني: إيجابيات وسلبيات مباراتي الدحيل وبايرن ستساعدنا على الاستعداد لبالميراس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إن الجهاز الفني يعكف على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتي الدحيل وبايرن ميونيخ لتحقيق أفضل استفادة ممكنة قبل مواجهة بالميراس. وذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي.

وصرح موسيماني قائلا: "بالطبع نتطلع لتحقيق الميدالية البرونزية، ومن ثم علينا الاستفادة من مواجهتي الدحيل وبايرن لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات".

وواصل "هناك سلبيات ظهرت في أداء الفريق أمام الدحيل وبايرن ميونيخ سنتطلع للتعامل معها، وهناك إيجابيات علينا العمل على زيادتها لصالح الفريق".

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وأكمل "مواجهة بالميراس ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنه فريق متميز جدا ويضم لاعبين على أعلى مستوى".

وأتم "علينا الاستعداد لها بشكل جيد جدا، لتحقيق أهدافنا في الفوز والحصول على المركز الثالث والعودة بالبرونزية".

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

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