برنامج علاجي لتجهيز معلول لمواجهة بالميراس

وضع الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، برنامجا علاجيا للتونسي علي معلول، لاعب الفريق؛ من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وغادر معلول خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ الألماني بثنائية، في نصف النهائي، أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بثقل في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة؛ من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة.

من جانبه قال طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي: "فرص لحاق اللاعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قائمة، وهناك برنامج علاجي بدأ اللاعب في تنفيذه، الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة".

وأكد طبيب الأهلي أن حالة اللاعب جيدة ومبشرة، وأن العمل مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد علي الصعيد الطبي للمباراة.

وفي إطار آخر، منح بيتسو موسيماني، المدير الفني راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب خوض مباراة بايرن ميونيخ

ويبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل؛ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.