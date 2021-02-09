ليفاندوفسكي: فرضنا أسلوبنا على الأهلي منذ البداية.. وأتمنى أن نكون أفضل في النهائي

أوضح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه نجح فيما سعى إليه قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو فرض أسلوب لعبه منذ بداية اللقاء.

ليفاندوفسكي سجل هدفين قاد بهما بايرن لعبور عقبة الأهلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن سعداء للغاية ببلوغنا النهائي، سعينا للسيطرة على مباراتنا ضد الأهلي منذ البداية، وكنا نريد أن نعزز من تقدمنا سريعا".

وأضاف "المباراة النهائية ضد تيجريس المكسيكي ستكون صعبة، وسنبدأ في التحضير لها من يوم الثلاثاء".

وواصل النجم البولندي "أتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة النهائية".

وتابع "لقد استمتعنا باللعب في قطر، ونسعى لتحقيق سادس ألقابنا، الفوز بكأس العالم للأندية سيكون له مذاق خاص، ونحن مستعدون".

ويلعب بايرن ضد تيجريس يوم الخميس في نهائي المونديال بعدما نجح الفريق المكسيكي في إقصاء بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بعد تحقيق 5 ألقاب في العام المنصرم، يطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.