تنس - ميار شريف تسطر تاريخا جديدا بـ أستراليا المفتوحة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

ميار شريف

كعادتها، سطرت ميار شريف نجمة التنس المصرية تاريخا جديدا للعبة في مصر، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الثاني في إحدى بطولات جراند سلام الأربع.

وفازت شريف على الفرنسية كلوي باكيه 7-5، و7-5، في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، لتصبح أيضا أول مصرية تفوز في الدور الرئيسي لإحدى بطولات جراند سلام.

وتغلبت ميار المصنفة رقم 131 على العالم، على باكيه المصنفة رقم 187، لتتأهل للدور الثاني من البطولة، في ساعة و41 دقيقة.

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وكانت ميار أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى وذلك في نسخة رولان جاروس الأخيرة.

ميار شريف تنس
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