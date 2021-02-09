مواعيد مباريات الثلاثاء 9 فبراير 2021.. ريال مدريد ضد خيتافي ويوفنتوس يواجه إنتر

يواجه ريال مدريد نظيره خيتافي في العاشرة مساء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإٍسباني ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و3".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل إنتر ميلان ضيفا على يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الهلال مضيفه العين ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي في الثالثة وخمس دقائق مساء. ويذاع على قناة "السعودية الرياضية 1".

ويستضيف الفتح نظيره النصر في الخامسة و10 دقائق في نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناة "السعودية الرياضية 3".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من هنا.