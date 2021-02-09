رومينيجه: لم أشاهد نهائي إفريقيا.. وهذه رسالتي إلى الخطيب

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 00:21

كتب : حامد وجدي

طاهر محمد طاهر - الأهلي وبايرن ميونيخ

كشف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن متابعته لأخبار نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك رغم عدم مشاهدته بشكل مباشر.

وتمنى رومينيجه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استمراره في تحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وقال رومينيجه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتابع نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بشكل مباشر لكن تابعت الأخبار وردود الأفعال على ذلك وفوز الأهلي بلقبه التاسع".

أخبار متعلقة
رئيس بايرن: أعرف الأهلي جيدا.. ولم أتوقع حدوث مفاجأة خلال المباراة بيننا كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. لعبوا كرة قدم جيدة بانون: نريد تشريف قميص الأهلي ضد بالميراس.. بواليا: سنقاتل من أجل البرونزية الأهلي: فضلنا استبدال معلول حتى لا تتفاقم الإصابة.. يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس

وتابع "نواجه الأهلي بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية، وأعلم جيدا ناديي الأهلي والزمالك وهما كبار القارة والأكثر تحقيقا للإنجازات".

وشدد "بالطبع لدينا فريق رائع وعريق وأحد أفضل الفرق في أوروبا، نمتلك روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز اللاعبين في العالم".

وعن تولي قيادة النادي لأحد أساطير الفريق السابقين أوضح "هذه عادة متعارف عليها في ألمانيا، أن يترشح لرئاسة النادي البافاري أحد أساطير الفريق الذي حقق إنجازات".

وأضاف "ذلك يساعد الفريق للاستمرار في مساعدة النادي لتحقيق الألقاب، ونسعى دائما للحفاظ على ذلك ومواكبة الأحداث".

وبالحديث عن محمد صلاح قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "من وجهة نظري هو ميسي الكرة الإفريقية، وبالتأكيد يمتلك قدرات خاصة للعب مع أفضل فرق العالم وما حققه من إنجازات يقارن بما حققه ميسي مع برشلونة ورنالدو مع ريال مدريد".

وكشف "في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في ضم محمد صلاح ولكن بالتأكيد شرف لنا".

وعن الأفضل في تاريخ إفريقيا قال رومينيجه: "جورج ويا ودروجبا وحاليا في ليفربول الثنائي محمد صلاح وساديو ماني".

وأخيرا بالحديث عن رئيس النادي الأهلي أتم تصريحاته "أتابع محمود الخطيب وأعرفه جيدا، رسالتي له أتمنى لك التوفيق والاستمرارية في تحقيق الألقاب".

نهائي القرن رومينيجه بايرن ميونيخ الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليدز يتجاوز كريستال بالاس ويدفع أرسنال إلى النصف الثاني من الجدول ساعة | الدوري الإنجليزي
رومينيجه: لم أشاهد نهائي إفريقيا.. وهذه رسالتي إلى الخطيب ساعة | كأس العالم للأندية 2020
رئيس بايرن: أعرف الأهلي جيدا.. ولم أتوقع حدوث مفاجأة خلال المباراة بيننا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
عُقدة يوم الإثنين تُبطئ من قطار أتليتكو الشرس.. سيلتا يخطف نقطة من فم سواريز ساعة | الدوري الإسباني
موسيماني: كأس العالم يعلمك أن هناك المزيد من العمل للقيام به.. تجرعت هزيمتي الأولى 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
هانز فليك: كان من الممتع اللعب ضد الجمهور.. وعلينا إيقاف قوة تيجريس 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. لعبوا كرة قدم جيدة 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الأهلي: فضلنا استبدال معلول حتى لا تتفاقم الإصابة.. يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك