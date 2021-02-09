رومينيجه: لم أشاهد نهائي إفريقيا.. وهذه رسالتي إلى الخطيب

كشف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن متابعته لأخبار نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك رغم عدم مشاهدته بشكل مباشر.

وتمنى رومينيجه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استمراره في تحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وقال رومينيجه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتابع نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بشكل مباشر لكن تابعت الأخبار وردود الأفعال على ذلك وفوز الأهلي بلقبه التاسع".

وتابع "نواجه الأهلي بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية، وأعلم جيدا ناديي الأهلي والزمالك وهما كبار القارة والأكثر تحقيقا للإنجازات".

وشدد "بالطبع لدينا فريق رائع وعريق وأحد أفضل الفرق في أوروبا، نمتلك روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز اللاعبين في العالم".

وعن تولي قيادة النادي لأحد أساطير الفريق السابقين أوضح "هذه عادة متعارف عليها في ألمانيا، أن يترشح لرئاسة النادي البافاري أحد أساطير الفريق الذي حقق إنجازات".

وأضاف "ذلك يساعد الفريق للاستمرار في مساعدة النادي لتحقيق الألقاب، ونسعى دائما للحفاظ على ذلك ومواكبة الأحداث".

وبالحديث عن محمد صلاح قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "من وجهة نظري هو ميسي الكرة الإفريقية، وبالتأكيد يمتلك قدرات خاصة للعب مع أفضل فرق العالم وما حققه من إنجازات يقارن بما حققه ميسي مع برشلونة ورنالدو مع ريال مدريد".

وكشف "في الوقت الحالي لا يوجد تفكير في ضم محمد صلاح ولكن بالتأكيد شرف لنا".

وعن الأفضل في تاريخ إفريقيا قال رومينيجه: "جورج ويا ودروجبا وحاليا في ليفربول الثنائي محمد صلاح وساديو ماني".

وأخيرا بالحديث عن رئيس النادي الأهلي أتم تصريحاته "أتابع محمود الخطيب وأعرفه جيدا، رسالتي له أتمنى لك التوفيق والاستمرارية في تحقيق الألقاب".