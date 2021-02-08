موسيماني: كأس العالم يعلمك أن هناك المزيد من العمل للقيام به.. تجرعت هزيمتي الأولى

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 23:31

كتب : رامي جمال

هانزي فليك - بيتسو موسيماني

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن لعب المباريات في كأس العالم للأندية يعلمه أن هناك الكثير من العمل مازل ينبغي عليه القيام به.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة "لم تكن النتيجة التي أردناها".

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وواصل "علينا التحسن في العديد من الجوانب، كرة القدم في كأس العالم تعلمك أن هناك المزيد من العمل علينا القيام به خاصة عندما تلعب مع أبطال أوروبا".

وأتم موسيماني حديثه "تجرعت هزيمتي الأولى".

وتعد هذه هي أول مرة يخسر فيها الأهلي تحت قيادت موسيماني بعد 23 مباراة خاضها في كل البطولات.

وخاض موسيماني مع الأهلي 23 مباراة في كل البطولات فاز في 18 لقاء وتعادل في أربع مباريات وخسر مرة وحيدة كانت ضد بايرن.

وسجل الأهلي حتى الآن مع موسيماني 46 هدفا في كل المباريات واستقبل 12 هدفا.

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