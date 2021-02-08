هانز فليك: كان من الممتع اللعب ضد الجمهور.. وعلينا إيقاف قوة تيجريس

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

هانز فليك وبيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

أبدى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ سعادته باللعب ضد جمهور للمرة الأولى منذ فترة كبيرة بسبب إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة لتفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب فوز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

وتحدث فليك عقب المباراة قائلا: "كان من الممتع اللب ضد الجمهور".

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واستدرك "احتجت اليوم فقط أن يكون صوتي أعلى لتوجيه التعليمات للاعبين، وكلنا سعداء بالجمهور وأتمنى عودتهم لمباريات الدوري الألماني كذلك".

وعن نهائي مونديال الأندية ضد تيجريس أونال المكسيكي قال: "شاهدت المباراة الخاصة بهم أمس وهو فريق حركي ولديه طاقة كبيرة وعلينا إيقاف ذلك".

ويطمح بايرن ميونيخ للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني فريق يظفر بها عقب برشلونة الذي حققها في عام 2009.

بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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