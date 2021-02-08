الأهلي: فضلنا استبدال معلول حتى لا تتفاقم الإصابة.. يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - علي معلول

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي لكرة القدم عن استبدال علي معلول أمام بايرن ميونيخ حتى لا تتفاقم إصابته.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول في الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ بسبب شكوى ظهير الأهلي من الإصابة.

وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي: "معلول أصيب بثقل في العضلة الخلفية وفضلنا استبداله حتى لا تتفاقم الإصابة".

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وكشف "بدأنا عملية تجهيز اللاعب بعد انتهاء مواجهة بايرن ميونيخ للحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الخامسة من مساء الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي علي معلول
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