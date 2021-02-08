بانون: نريد تشريف قميص الأهلي ضد بالميراس.. بواليا: سنقاتل من أجل البرونزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:46

كتب : رامي جمال

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

قال بدر بانون مدافع الأهلي إن كل اللاعبين يريدون تشريف قميص الأهلي بالظفر بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بالميراس يوم الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

جاء ذلك عقب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ اليوم الإثنين في نصف النهائي بهدفين دون رد سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

أخبار متعلقة
مولر: الأهلي مثل بايرن في مصر.. نطمح للسداسية التاريخية الهزيمة الأولى لـ موسيماني.. بايرن يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية موسيماني: رد فعلنا كان ينبغي أن يكون أفضل.. سنقاتل من أجل البرونزية الشناوي: أقول للاعبي الأهلي كنتم رجالا.. وسنتعلم كثيرا من مواجهة بايرن

وقال بدر بانون عبر قناة "الكأس" القطرية عقب المباراة: ": كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكن خضنا المباراة بقوة".

وواصل "استطاعوا مع قلة التركيز تسجيل هدفا ولكننا نشعر بالرضا عن اللقاء".

وأتم بانون حديثه "نريد تشريف قميص الأهلي في المباراة المقبلة ضد بالميراس، ناد مثل الأهلي يجب أن يظفر بالميدالية".

فيما تحدث والتر بواليا مهاجم الأهلي عبر القناة ذاتها قائلا: "لم يكن يومنا ولا ينبغي أن نضع رأسنا في الأرض وعلينا التركيز في المباراة المقبلة للظفر بميدالية وسنقاتل في المباراة المقبلة".

الأهلي بدر بانون والتر بواليا بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: كأس العالم يعلمك أن هناك المزيد من العمل للقيام به.. تجرعت هزيمتي الأولى 32 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
هانز فليك: كان من الممتع اللعب ضد الجمهور.. وعلينا إيقاف قوة تيجريس 49 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. لعبوا كرة قدم جيدة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الأهلي: فضلنا استبدال معلول حتى لا تتفاقم الإصابة.. يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
طاهر: حاولنا استغلال بطء دفاع بايرن لكن غابت اللمسة الأخيرة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بانون: نريد تشريف قميص الأهلي ضد بالميراس.. بواليا: سنقاتل من أجل البرونزية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
موسيماني: رد فعلنا كان ينبغي أن يكون أفضل.. سنقاتل من أجل البرونزية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الشناوي: أقول للاعبي الأهلي كنتم رجالا.. وسنتعلم كثيرا من مواجهة بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك