موسيماني: رد فعلنا كان ينبغي أن يكون أفضل.. سنقاتل من أجل البرونزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن فريقه كان ينبغي عليه أن يصدر رد فعل أفضل من تلك التي أصدرها أمام بايرن ميونيخ.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق جيد جدا وهم استحوذوا على الكرة، كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل للاستحواذ عليها وأن نخرج للهجوم".

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وواصل "كان من الممكن أن نحصل على ركلة ركنية أو مخالفة لصالحنا، كان يجب أن يكون رد فعلنا أفضل حتى في بداية الشوط الثاني كان نسقنا بطيئا، ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك".

وأتم موسيماني حديثه "علمنا أن المباراة لن تكون سهلة مثل اللقاء السابق ولعبنا بشكل جيد أمام فريق قوي".

وقال موسيماني عبر الموقع الرسمي للنادي: "لا يوجد مدرب يتعرض للخسارة ويكون سعيدا، من الطبيعي أن أشعر بالحزن".

وتابع "نتطلع الآن إلى تحقيق المركز الثالث أمام بالميراس، سنعمل بقوة ونقاتل لتحقيق ذلك".

واختتم تصريحاته "فريقي لم يكن خائفا أمام بايرن ميونيخ وهو بطل أوروبا ولكن في الوقت نفسه قدمنا مستوى جيدا وتحديدا من الناحية الدفاعية".

ويستعد الأهلي للقاء بالميراس الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

ويأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

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