مولر: الأهلي مثل بايرن في مصر.. نطمح للسداسية التاريخية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:23

كتب : رامي جمال

توماس مولر وحسين الشحات - الأهلي وبايرن ميونيخ

أشاد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ بالأهلي عقب التغلب عليه اليوم الإثنين في مونديال الأندية.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال مولر لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "مسرورون بالتأهل للنهائي، الأهلي هو مثل بايرن ميونيخ في مصر وهو فريق كبير ولديه جماهير رائعة".

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وواصل اللاعب الألماني "من الممتع التأهل للنهائي وهدفنا الأكبر الفوز باللقب لنحقق السداسية".

وأردف "كنا الأفضل في اللقاء وكان ينبغي علينا تسجيل الهدف الثاني مبكرا، لكن في النهاية استحققنا الفوز والأهلي كان خصما جيدا جدا".

وعن ملعب اللقاء والتنظيم قال: "الملعب رائع وكل شيء رائع وسيكون من المميز أن نعود إلى هنا في كأس العالم 2022".

ويستعد بايرن لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي الخميس المقبل في نهائي مونديال الأندية.

ويطمح بايرن أن يصبح ثاني فريق في التاريخ يتوج بستة ألقاب عقب برشلونة الذي ظفر بهم في عام 2009.

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