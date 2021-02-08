اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على أدائه أمام بايرن ميونيخ

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الأداء الطيب الذي قدمه أمام بايرن ميونيخ.

وخسر الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون مقابل أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفي بايرن ميونيخ بهدف في كل شوط، ليصعد بفريقه إلى النهائي لمواجهة تيجريس المكسيكي.

وأوضح الاتحاد المصري في تهنئته للأهلي: "كنتم رجالا في أدائكم وصمودكم أمام أحد أقوى الفرق على مستوى العالم".

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس.

وسبق للأهلي تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة واحدة من قبل وكان ذلك في نسخة 2006.