كهربا: قدمنا مباراة كبيرة.. سنقاتل من أجل البرونزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:15

كتب : رامي جمال

محمد شريف – كهربا – محمود وحيد – أيمن أشرف – حسين الشحات

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ ووعد جماهير ناديه بالقتال للظفر ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كهربا عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا والعالم".

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وواصل "اجتهدنا ولم نستطع تسجيل الأهداف وأتمنى أن نظفر بالبرونزية لإهدائها للجمهور".

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

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