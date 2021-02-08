هازارد: محظوظ بإصاباتي لأني أستطيع قضاء الوقت مع عائلتي

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

حاول إدين هازارد لاعب ريال مدريد، النظر إلى نصف الكوب الممتلئ في إصاباته المتكررة.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

هازارد تعرض لإصابة عضلية جديدة قبل أسبوع ستبعده لعدة أسابيع مجددا عن ريال مدريد.

وقال هازارد: "أنا محظوظ للتواجد في المنزل بسبب إصابتي".

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وأضاف عبر مجلة On The Front Foot: "الإصابات ليست نهاية العالم، لأني بسببها أقضي الوقت مع عائلتي".

وتابع: "أستطيع الاستمتاع بالوقت الذي أقضيه في المنزل مع عائلتي".

وأكمل: "أحتاج إلى وقت للتعافي من الإصابات التي ألمت بي، أحتاج إلى الصبر والعمل بجدية والتحسن".

وأتم: "أبلغ 30 عاما وأشعر أنني بخير، آمل أن ألعب 5 أو 6 سنوات أخرى".

وخاض هازارد 13 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف، فيما كان قد سجّل هدفين طوال الموسم الماضي.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في صيف 2019 مقابل ما يُقدَر بـ 100 مليون يورو.

هازارد ريال مدريد
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