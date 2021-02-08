تقرير تركي: هدية قيمة من نائب رئيس جالاتا سراي لـ مصطفى محمد بعد هدف الدربي

ذكر تقرير تركي أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، تلقى هدية قيمة من عبد الرحيم البايراك نائب رئيس النادي.

مصطفى محمد بات بطلا قوميا لجماهير جالاتا سراي، بعد أن ساهم هدفه الوحيد في الانتصار على فناربخشة في دربي إسطنبول مساء السبت.

وذكر موقع En Son Haber التركي أن البايراك كافأ مصطفى محمد وأهداه ساعة يد تقدر قيمتها بـ 7 آلاف دولار، أو ما يعادل 50 ألف ليرة تركية.

واحتاج مصطفى محمد إلى خوض مباراة ونصف فقط مع فريقه الجديد جالاتا سراي ليسجل مرتين بالفعل.

وصرّح البايراك بعد الانتصار المهم على فناربخشة: "بعدما سجل مصطفى الأسبوع الماضي سألته: هل جلبت زوجتك وعائلتك؟ فقال: لا، لن آتي بهم قبل أن أسجل 10 أهداف".

وأضاف البيراك "قلت له سجل 10 أهداف في وقت قصير واجلب عائلتك، محادثة طريفة كانت بيننا".

واستمر "أشكر الرئيس ومجلس الإدارة، منحوني ثقتهم وسلطة كاملة. منحوني القوة، أبرمنا تعاقدات جيدة جدا. فقط تابعوا مصطفى محمد في الأيام المقبلة".

بعد ساعات من وصوله تركيا سجل مصطفى (23 عاما) هدفا من ركلة جزاء في انتصار بنتيجة 3-صفر على إسطنبول باشاكشهير حامل لقب الدوري.

ثم يوم السبت دفع به المدرب فاتح تريم أساسيا ليسجل مهاجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي هدف الانتصار بدربي إسطنبول.

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وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليوني دولار.

ويحق للنادي التركي شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار.

ويستعد مصطفى ورفاقه لمواجهة ضيفهم ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء.