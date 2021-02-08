مباراة أخرى إلى المجر.. مانشستر سيتي يواجه مونشنجلادباخ في بوشكاش أرينا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تغيير مكان إقامة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن المباراة المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري، ستُلعَب في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بدلا من بوروسيا بارك ملعب النادي الألماني.

وبالتالي تقام المباراة في موعدها الذي كان مقررا لها منذ البداية دون تغيير، مع تعديل مكانها فقط.

لتصير ثاني مباراة تُنقل إلى بودابست بعد لايبزج الألماني وليفربول الإنجليزي التي تقام يوم 16 فبراير الجاري.

وتأتي تلك التعديلات في جولة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب حظر ألمانيا دخول أراضيها للقادمين من المملكة المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا.