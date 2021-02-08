مباراة أخرى إلى المجر.. مانشستر سيتي يواجه مونشنجلادباخ في بوشكاش أرينا

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تغيير مكان إقامة ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن المباراة المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري، ستُلعَب في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بدلا من بوروسيا بارك ملعب النادي الألماني.

وبالتالي تقام المباراة في موعدها الذي كان مقررا لها منذ البداية دون تغيير، مع تعديل مكانها فقط.

لتصير ثاني مباراة تُنقل إلى بودابست بعد لايبزج الألماني وليفربول الإنجليزي التي تقام يوم 16 فبراير الجاري.

وتأتي تلك التعديلات في جولة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب حظر ألمانيا دخول أراضيها للقادمين من المملكة المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

مانشستر سيتي في أوروبا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباراة أخرى إلى المجر.. مانشستر سيتي يواجه مونشنجلادباخ في بوشكاش أرينا 17 دقيقة | أوروبا
الرائد يضم الألماني ماركو مارين 29 دقيقة | السعودية
سامي: كنت أريد الفوز على إنبي لتحقيق قفزة في جدول الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
الوباء يتفشى في أتليتكو.. إصابة ليمار وهيريرا بفيروس كورونا 58 دقيقة | الدوري الإسباني
حلمي طولان: أشجع كل ما هو مصري والرياضة تسمو بالأخلاق.. كنت لأشرك شريف ضد بايرن ساعة | الدوري المصري
مدرب ليون يهاجم كومان: تنتقد دي ماريا رغم حديثك المتكرر عن ديباي ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – السقوط الأول لـ بورتو السويس ساعة | مصر
التعادل السابع.. سموحة يتقاسم نقاط مواجهته ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك