الوباء يتفشى في أتليتكو.. إصابة ليمار وهيريرا بفيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة الثنائي توماس ليمار وهيكتور هيريرا بفيروس كورونا.

أتليتكو مدريد يواجه سيلتا فيجو في ملعب واندا متروبوليتانو مساء اليوم الإثنين، بختام الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وذكر بيان أتليتكو مدريد أن المسحة الأخيرة التي أُجريَت للفريق، كشفت عن إصابة ليمار وهيريرا بالفيروس، ليتم عزلهما في منزليهما.

Nuestros jugadores @HHerreramex y Thomas Lemar han dado positivo por COVID-19; se encuentran aislados en sus respectivos domicilios cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de @LaLiga. ℹ https://t.co/W0PXZjDMLm — Atlético de Madrid (@Atleti) February 8, 2021

وبالتالي يرتفع عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي أتليتكو مدريد إلى 6 في الوقت الحالي، إذ أصيب ماريو هيرموسو، ويانيك كاراسكو، وموسى ديمبيلي، وجواو فيليكس بالفعل.

وألغى أتليتكو مدريد المعسكر المغلق قبل مباراة سيلتا فيجو واكتفى بالتجمع مباشرةً قبل المباراة، في انتظار نتيجة المسحة الأخيرة التي ظهرت بالفعل مُعلنة عن إصابة ليمار وهيريرا.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن المدرب دييجو بابلو سيميوني قد وجّه الدعوة إلى الثنائي أوسكار كاسترو، وماريو سوريانو من الفريق الرديف لسد الغيابات.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مُطارديه برشلونة وريال مدريد، لكن الروخيبلانكوس خاض مباراتين أقل.