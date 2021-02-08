الوباء يتفشى في أتليتكو.. إصابة ليمار وهيريرا بفيروس كورونا

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

لويس سواريز - توماس ليمار - أتليتكو

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة الثنائي توماس ليمار وهيكتور هيريرا بفيروس كورونا.

أتليتكو مدريد يواجه سيلتا فيجو في ملعب واندا متروبوليتانو مساء اليوم الإثنين، بختام الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وذكر بيان أتليتكو مدريد أن المسحة الأخيرة التي أُجريَت للفريق، كشفت عن إصابة ليمار وهيريرا بالفيروس، ليتم عزلهما في منزليهما.

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وبالتالي يرتفع عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي أتليتكو مدريد إلى 6 في الوقت الحالي، إذ أصيب ماريو هيرموسو، ويانيك كاراسكو، وموسى ديمبيلي، وجواو فيليكس بالفعل.

وألغى أتليتكو مدريد المعسكر المغلق قبل مباراة سيلتا فيجو واكتفى بالتجمع مباشرةً قبل المباراة، في انتظار نتيجة المسحة الأخيرة التي ظهرت بالفعل مُعلنة عن إصابة ليمار وهيريرا.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن المدرب دييجو بابلو سيميوني قد وجّه الدعوة إلى الثنائي أوسكار كاسترو، وماريو سوريانو من الفريق الرديف لسد الغيابات.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مُطارديه برشلونة وريال مدريد، لكن الروخيبلانكوس خاض مباراتين أقل.

أتليتكو مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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