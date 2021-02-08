حلمي طولان: أشجع كل ما هو مصري والرياضة تسمو بالأخلاق.. كنت لأشرك شريف ضد بايرن

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عن قناعاته بتشجيع الأهلي ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية رغم كونه لاعبا سابقا لفريق الزمالك.

وشدد طولان أن الرياضة يجب أن تسمو بالأخلاق وقناعاته هي تشجيع كل ما هو مصري في المحافل الخارجية.

وقال حلمي طولان عن الغاضبين من تشجيعه للأهلي: "أمثل نفسي وقناعاتي، أشجع كل ما هو مصري في كل المجالات وليس كرة القدم فقط".

وشدد طولان عبر إذاعة الشباب والرياضة "المفترض أن الرياضة تسمو بالأخلاق".

وتابع "المفترض أننا أرقى شعوب العالم ولدينا حضارة 7 آلاف سنة، يجب أن نضرب المثل في السلوكيات والمفاهيم".

وأوضح طولان "أشجع أي فريق مصري في محفل خارجي فما بالكم بالزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ كشف "أحترم بيتسو موسيماني لكن إذا كنت مكانه لأشركت محمد شريف".

وأتم تصريحاته "وذلك من أجل استغلال المساحات في خط وسط ودفاع بايرن ميونيخ في ظل الضغط الهجومي المتوقع".