مدرب ليون يهاجم كومان: تنتقد دي ماريا رغم حديثك المتكرر عن ديباي

انتقد رودي جارسيا المدير الفني لـ أوليمبيك ليون، تصريحات رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة.

كومان أبدى استيائه من حديث أفراد باريس سان جيرمان عن إمكانية انتداب ليونيل ميسي، خصوصا مع اقتراب المواجهة بين الطرفين في دوري أبطال أوروبا.

وقال جارسيا: "قرأت أن رونالد كومان شعر بالاستياء للتصريحات الصادرة من باريس سان جيرمان عن ليو ميسي قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "لكنه لم يستح من القيام بنفس التصرف والحديق عن ممفيس ديباي حتى بعد انتهاء سوق الانتقالات".

وأتم: "نطلق على ذلك الري تحت الأمطار".

وكان كومان قد وصف تصريحات دي ماريا التي أفصح فيها عن رغبته في قدوم ميسي إلى العاصمة الفرنسية، بـ "قلة احترام".

في المقابل، أفصح كومان في أكثر من مناسبة علنًا عن رغبته في استقدام ديباي نجم ليون خلال سوقي الانتقالات الماضيين.