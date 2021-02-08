في الدرجة الثانية – السقوط الأول لـ بورتو السويس

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 19:30

كتب : رضا السنباطي

بورتو السويس

تعرّض بورتو السويس لهزيمته الأولى هذا الموسم بمنافسات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية، بسقوطه 1-2 أمام السكة الحديد.

بورتو تقدّم أولا بهدف إسلام مسعود، قبل أن يتعادل عمرو عزت للسكة الحديد في الشوط الثاني، ثم أضاف بنفسه هدف الانتصار.

ورغم الهزيمة، احتفظ بورتو السويس بالصدارة برصيد 23 نقطة، فيما رفع السكة الحديد رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بقيادة المدرب عيد مرازيق.

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كما فاز كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى على ضيفه النجوم بثلاثية نظيفة ليصل إلى النقطة 17 في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد النجوم عند 11 نقطة في المركز 14.

وفاز بتروجت على ضيفه النصر بهدفي محمود فيلكس ولالا، مقابل هدف ميدو العطار للضيوف.

ليرفع بتروجت رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد النجوم عند 11 نقطة في المركز 14.

وفاز المريخ على ضيفه سرس الليان بهدف واحد من توقيع أحمد عبد الرازق، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد سرس الليان عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل زد أمام جمهورية شبين بهدف لكل طرف، ليرفع زد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، ويرفع جمهورية شبين رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12.

وتُختتم غدا مباريات الجولة 11 لمجموعة القاهرة بمواجهة منتخب السويس والزرقا، كما تُلعَب مباريات الجولة 11 لمجموعة بحري، والجولة 12 لمجموعة الصعيد.

في الدرجة الثانية
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