التعادل السابع.. سموحة يتقاسم نقاط مواجهته ضد إنبي

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 19:01

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - دينوبيتر جودي

تقاسم سموحة نقاط مواجهته ضد إنبي في الدوري المصري، ليتعادل للمرة السابعة في الدوري هذا الموسم.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري.

ورفع إنبي رصيده إلى 17 نقطة من 10 مباريات بينما سموحة رفع رصيده إلى 16 نقطة من 11 مباراة.

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وشهد الشوط الأول سيطرة من فريق سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول لكن لم ينجح في تحقيق هدفه.

وفي الدقيقة 34 أرسل حسام حسن عرضية أرضية رائعة إلى مصطفى فتحي الذي سددها لكن تصدى محمود جاد حارس إنبي ببراعة ولكنها ارتطمت بكريم فؤاد قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن لإنبي.

وانطلق الشوط الثاني بإثارة كبرى منذ بدايته وسجل حسام حسن الهدف الأول في الدقيقة 48 قبل أن يلغيه حكم اللقاء بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 51 حول جودي دينوبيتر مهاجم إنبي كرة عرضية برأسية رائعة لكن تصدى لها الهاني سليمان قبل أن تقع من يده ويبعدها مجددا.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب الكرة هدفا لإنبي بسبب تخطي الكرة خط المرمى لفريق سموحة ليتقدم إنبي عكس سيطرة الفريق السكندري.

وبعد أقل من سبع دقائق سقط حسام حسن داخل منطقة جزاء إنبي بعد تدخل من رامي صبري ولجأ أمين عمر حكم اللقاء لتقنية الفيديو واحتسبها ركلة جزاء في الدقيقة 59.

ونجح حسام حسن في إدراك التعادل في الدقيقة 61، واستمرت إثارة اللقاء حتى الدقائق الأخيرة بحثا عن خطف نقاط المباراة لكن التعادل حسم المواجهة.

وبات سموحة أكثر الفرق تعادلا في مسابقة الدوري بـ 7 تعادلات بالتساوي مع البنك الأهلي الذي خاض مباراة زائدة.

في الدوري سموحة إنبي
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