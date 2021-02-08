انتهت مونديال الأندية - الأهلي (0)-(2) بايرن

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان وأفشة - الأهلي وبايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز بايرن بهدفين دون رد

ق 85: ليفاندوفسكي يسجل الثاني

ق 83: نزول محمد شريف بدلا من طاهر

ق 77: خروج بواتينج وكومان ونزول زولا وموزيلا

ق 69: نزول توليسو بدلا من مارك روكا

ق 69: نزول صلاح محسن ووالتر بواليا وديانج بدلا من حسين الشحات وكهربا وأفشة

ق 62: نزول ساني وتشوبو موتينج وخروج مولر وجنابري

ق 50: الشحات يتوغل ويسدد والدفاع يبعد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف دون رد

ق 40: تسديدة قوية من دايفز تمر جوار مرمى الشناوي

ق 35: ليفاندوفسكي يهدر انفراد

ق 31: تسديدة من أفشة بعيدة عن المرمى

ق 29: تسديدة قوية من جنابري يتصدى لها الشناوي

ق 28: نزول ياسر إبراهيم بدلا من معلول

ق 25: إصابة علي معلول

ق 24: تسديدة قوية من روكا تمر جوار القائم

ق 20: رأسية من طاهر ونوير يمسك بالكرة

ق 17: ليفاندوفسكي والأول

ق 15: هجمة خطيرة من كومان ثم هجمة خطيرة من ليفاندوفسكي

ق 10: الشناوي يبعد كرة خطيرة

ق 8: رأسية خطيرة من جنابري تمر جوار المرمى

ق 4: انطلاقة من كومان والشناوي يخرج ويمسك بالكرة

انطلاق المباراة

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تابع لحظات ما قبل المباراة

7:20: الجماهير تتوافد على مدرجات ملعب أحمد بن علي

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7:05 - بداية عمليات الإحماء للفريقين

7:00 - وصول بايرن ميونيخ إلى ملعب المباراة

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7:00 - محمد أبو تريكة يحضر في مدرجات جماهير الأهلي لمساندة الفريق الأحمر

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6:50 - تشكيل بايرن ميونيخ

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6:45 - لاعبو الأهلي في أرض ملعب المباراة لمشاهدة الملعب والمدرجات

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6:15 - الخطيب يرافق بعثة الأهلي واللاعبين نحو ملعب المباراة

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6:00 - حافلة الأهلي تتحرك نحو ملعب الريان الذي يستضيف المباراة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي والذي جاء كالآتي:

المرمى: الشناوي.

الدفاع: هاني – بانون – أيمن – معلول.

الوسط: حمدي فتحي – السولية – أفشة.

الهجوم: الشحات - كهربا - طاهر.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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