المقاصة: رحيل إيهاب جلال؟ مجرد شائعات

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

قال وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة إن ما يتردد حول رحيل المدير الفني للفريق إيهاب جلال مجرد شائعات.

وتحدث مدير الكرة في المقاصة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "ما يتردد حول رحيل إيهاب جلال مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وواصل "هناك عقود تربطنا وبالإضافة لذلك فهناك علاقة صداقة كبيرة بين المقاصة وإيهاب جلال".

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جاء ذلك عقب تعادل المقاصة اليوم بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري المصري.

وعن استقالة محمد عبد السلام رئيس النادي من منصبه قال وليد هويدي: "نرفضها بكل تأكيد فهو السبب الأكبر فيما وصل إليه النادي وقدرته على عبور الأزمة الكبيرة التي لاحقتنا في الموسم الماضي".

ويحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

مصر المقاصة إيهاب جلال
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