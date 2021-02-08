الزمالك يطلب تأجيل مواجهة حرس الحدود في كأس مصر

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:10

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول في الاتحاد السكندري

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم الإثنين خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تأجيل لقاء الفريق الأبيض ضد حرس الحدود في كأس مصر.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك: "طلبنا تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت بينها وبين مواجهة تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الزمالك منافسه الحرس في الـ20 من شهر فبراير الجاري على أن يسافر للقاء تونجيث في السنغال عقب ثلاثة أيام.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – عودة رباعي الفريق.. وتدريبات تأهيلية لـ بنشرقي فضل: لماذا يعمل مجاهد في كرة القدم وهو خريج هندسة.. ورفضنا زيادة عقد البدري تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

وواصل عبد الحليم علي حديثه "سنواجه حرس الحدود ثم نسافر في اليوم ذاته للسنغال لمواجهة تونجيث في ثاني جولات دوري الأبطال وهذا يجعل كل اللاعبين معرضون للإرهاق والإجهاد".

وأكمل "نسعى للاستفادة من كل اللاعبين في المباراة الإفريقية ومن غير الطبيعي أن نعرضهم للإجهاد".

ويبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة بملاقاة مولودية الجزائر في استاد القاهرة.

الزمالك حرس الحدود اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل بايرن - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأهلي.. ودكة بدلاء نارية 18 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر مونديال الأندية - الأهلي ضد بايرن ميونيخ.. حضور أبو تريكة في المدرجات 29 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
المقاصة: رحيل إيهاب جلال؟ مجرد شائعات 29 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة حرس الحدود في كأس مصر 50 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ ساعة | كأس العالم للأندية 2020
غالي في رسالة للشناوي: اجعل الكل يتحدث في الملعب ضد بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المدير الفني لأكاديمية زد للتنس: نسعى لاكتشاف مواهب من الأطفال.. نريد صناعة أبطال عالميين ساعة | رياضات أخرى
قائمة ريال مدريد - غيابات بالجملة قبل مواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
قد ينال إعجابك