الزمالك يطلب تأجيل مواجهة حرس الحدود في كأس مصر

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم الإثنين خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تأجيل لقاء الفريق الأبيض ضد حرس الحدود في كأس مصر.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك: "طلبنا تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت بينها وبين مواجهة تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الزمالك منافسه الحرس في الـ20 من شهر فبراير الجاري على أن يسافر للقاء تونجيث في السنغال عقب ثلاثة أيام.

وواصل عبد الحليم علي حديثه "سنواجه حرس الحدود ثم نسافر في اليوم ذاته للسنغال لمواجهة تونجيث في ثاني جولات دوري الأبطال وهذا يجعل كل اللاعبين معرضون للإرهاق والإجهاد".

وأكمل "نسعى للاستفادة من كل اللاعبين في المباراة الإفريقية ومن غير الطبيعي أن نعرضهم للإجهاد".

ويبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة بملاقاة مولودية الجزائر في استاد القاهرة.