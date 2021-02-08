غالي في رسالة للشناوي: اجعل الكل يتحدث في الملعب ضد بايرن

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

الأهلي

وجه حسام غالي قائد الأهلي الأسبق رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده الحالي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال غالي في رسالة قصيرة نشرها حساب الأهلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين: "الشناوي يمر بمرحلة جيدة جدا في مسيرته والكل يرى ذلك هو مصدر أمان للفريق".

وأضاف "يجب أن يكون هناك الكثير من الحديث داخل الملعب، هذه ظاهرة إيجابية وليس شرطا أن تقتصر على القائد فقط".

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وأوضح غالي "يجب أن ينبه كل خط الخط الذي أمامه بالتحركات ولو هناك لاعب من الخصم يتمركز خلف زميلك، يجب أن يحمس ويشجع كل خط الخط الآخر في الملعب وأن يكون هناك شخص مسؤول عن ذلك".

وأتم غالي رسالته "لأنه لو لم يتحدث أي لاعب في لقاء بايرن متى يتحدث؟".

ويلتقي الأهلي مع بايرن مساء اليوم الإثنين في ملعب أحمد بن علي على أن يلتقي الفائز مع تيجريس أونال المكسيكي في النهائي الخميس المقبل.

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