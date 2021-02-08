المدير الفني لأكاديمية زد للتنس: نسعى لاكتشاف مواهب من الأطفال.. نريد صناعة أبطال عالميين

افتتح نادي زد الرياضي أكاديمية تنس لاكتشاف مواهب من الأطفال والناشئين وتأهيلهم لاكتشاف أبطال عالميين بقيادة كريم زاهر رئيس الأكاديمية.

ويأتي إطلاق أكاديمية زد للتنس ZED BTT Mini Tennis للناشئين من 4 إلى 10 سنوات بعد نجاح أكاديمية زد برشلونة توتال للتنس التي تم انطلاقها في يناير 2020.

وقال كريم زاهر لـ FilGoal.com: "الهدف من إنشاء أكاديمية زد للتنس هو اكتشاف مواهب الأطفال والناشئين وإعداد جيل رياضي فعال تحت مدربين أكفاء ومتخصصين".

وتابع "تستهدف الأكاديمية فتح مجالا جديدا أمام المواهب الجديدة وتوسيع رقعة مشاركة الأطفال من أجل إعداد أجيال من الأبطال للوصول إلى الأولمبياد بشكل مستمر".

وعن التعامل مع الأطفال أوضح مدير الأكاديمية "نهدف إلى اكتشاف اللاعبين الموهوبين باعتبار ذلك عمل احترافي في المقام الأول".

وشدد "نبدأ بتحديد الأهداف المطلوبة مع ولي الأمر ثم نتعامل مع الطفل نفسيا بمعنى أننا نعطيه إحساسا أنه لاعب تنس من خلال التعامل مع المدربين وزملائه اللاعبين لنخلق أجواء احترافية".

وبالحديث عن السن الصغير للمنضمين أوضح "نتيح الالتحاق من سن 4 إلى 10 سنوات وانضم إلينا فعليا 45 فردا خلال أسبوعين فقط ولا يزال العدد في زيادة".

وأضاف "الإقبال الكبير دفعنا للاستعانة بملاعب تدريبية أخرى بخلاف ملاعب مجمع زد بالشيخ زايد، وقمنا بافتتاح ملاعب خارجية جديدة في التجمع الخامس بالقرية الأولمبية".

وعن رسالته لأبطال مصر المتأهلين إلى الأولمبياد قال: "قمت بتدريب محمد صفوت وميار شريف وهما في مرحلة الناشئين، أعلم أهمية الأولمبياد بالنسبة لهم فهي كانت بمثابة حلم".

واختتم تصريحاته "أتوقع إنجاز مصري جديد رغم الصوبات التي تواجههم بسبب تألق العديد من اللاعبين عالميا".