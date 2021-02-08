قائمة ريال مدريد - غيابات بالجملة قبل مواجهة خيتافي

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

فاران - بنزيمة - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة خيتافي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وضربت الغيابات قائمة ريال مدريد لهذه المباراة، بداية من سيرجيو راموس قائد الفريق الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب عدة أسابيع.

كذلك يغيب لاعب الوسط الألماني توني كروس للإيقاف.

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ويغيب للإصابة أيضا كل من إدين هازارد ورودريجيو وفيدي فالفيردي وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وألفارو أودريوزولا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – لونين – ألتوبي.

الدفاع: رفاييل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلاند ميندي – تشوست – ميجيل.

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – مارفين – أريباس – بلانكو.

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
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