تعرف على القنوات المفتوحة التي تذيع لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ ومعلقي المباراة والترددات

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - محمد الشناوي وعلي لطفي

تنطلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء والتي تقام في ملعب أحمد بن علي.

وأعلنت شبكة "بي إن سبورتس" أن قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة سوف تذيع المباراة.

وتردد تلك القناة هو 11054 أفقي ومعدل الترميز 27500.

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وسيذيع المباراة عبر "بي إن سبورتس" المعلق علي محمد علي.

كما أعلنت قناة الكأس القطرية 3 إذاعة المباراة كذلك عبر القناة المفتوحة.

وتردد القناة هو 11919 أفقي ومعدل الترميز 27500.

وسيذيع المباراة عبر تلك القناة المعلق أحمد الطيب.

يذكر أن الفائز من المباراة سيلاقي تيجريس أونال المكسيكي في النهائي يوم 11 فبراير المقبل.

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الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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