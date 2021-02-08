تعرف على القنوات المفتوحة التي تذيع لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ ومعلقي المباراة والترددات
الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:27
كتب : FilGoal
تنطلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء والتي تقام في ملعب أحمد بن علي.
وأعلنت شبكة "بي إن سبورتس" أن قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة سوف تذيع المباراة.
وتردد تلك القناة هو 11054 أفقي ومعدل الترميز 27500.
وسيذيع المباراة عبر "بي إن سبورتس" المعلق علي محمد علي.
كما أعلنت قناة الكأس القطرية 3 إذاعة المباراة كذلك عبر القناة المفتوحة.
وتردد القناة هو 11919 أفقي ومعدل الترميز 27500.
وسيذيع المباراة عبر تلك القناة المعلق أحمد الطيب.
يذكر أن الفائز من المباراة سيلاقي تيجريس أونال المكسيكي في النهائي يوم 11 فبراير المقبل.
وفي حال لم تتمكن من مشاهدة اللقاء يمكنك متابعته من هنا دقيقة بدقيقة