مؤتمر زيدان: سنرى إذا كنت سأكمل عقدي مع ريال مدريد.. ولماذا أترك الشيء الذي أحبه

لم يقدم زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إجابة قاطعة عند سؤاله بشأن إكمال عقده مع النادي حتى نهايته في 2022 رغم تأكيده على تلقيه الدعم.

ويحل خيتافي ضيفا غدا الثلاثاء على ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي: "نحن في نفس المركب وأشعر بالدعم، قد يظن الناس أنني أقول ذلك لأن يجب علي الحديث بهذه الطريقة ولكن لا".

وأوضح "أعرف ما يجب علي فعله وعلي تقبل ذلك عندما تكون الأمور صعبة، وعندما تكون الأمور معقدة عليك تغيير الوضع".

وواصل "أدرك أن لدي فريقا عظيما، ولا يوجد شيء يمنعنا من العمل بقوة".

وعن مستقبله، صرح "سنرى إذا كنت سأستمر حتى نهاية عقدي في 2022 ولكن الشيء المهم هو العمل يوميا وهذا ما أركز عليه".

واستدرك "ما حدث قد حدث بالفعل، وما أقوله هو أن كل من يعمل هنا يستحق أن يكون هنا، ولكل شخص الحرية في قول ما يريد".

ثم أضاف "لماذا علي الرحيل عن الشيء الذي أحبه، بالتأكيد أحيانا تمر بأوقات سيئة ولكن هذه طبيعة الحياة".

وتابع "في ريال مديد نعرف أننا في ناد عظيم وعلينا المنافسة وستكون هناك تغييرات دائما".

وتحدث زيدان عن ابتعاد سيرخيو راموس قائد الفريق لفترة طويلة بسبب جراحة الركبة، والإصابات بين صفوفه.

وأتم "راموس متحمس للعودة إلى الفريق وإسكو تدريب بشكل طبيعي، ولكن ميليتاو وأودريوزولا لن يستطيعا المشاركة غدا".

ويمر ريال مدريد بسلسلة من النتائج الكارثية، إذ فقد لقبي كأس السوبر وكأس الملك في ظرف أيام بهزيمته أمام أتليتك بلباو وألكويانو فريق القسم الثالث.

كما ابتعد ريال مدريد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بتفريطه في نقاط أمام أوساسونا وإلتشي وليفانتي خلال آخر شهر.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة الثاني، وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.