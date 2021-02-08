مؤتمر سولشاير: بوجبا قد يغيب لأسابيع قليلة.. ونسعى للسير في طريق البطولة إلى النهاية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبه بول بوجبا قد يغيب لفترة أسابيع قليلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون.

وصرح سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد في الكأس: "بالنسبة لبول بوجبا وإريك بايلي، لست واثقا إن كانا سيشاركان".

وتابع "أعتقد أن بايلي أقرب للعودة من بول بوجبا".

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وواصل "من الممكن أن يغيب بوجبا لبضعة أسابيع بسبب الإصابة".

وتعرض بوجبا للإصابة خلال مواجهة إيفرتون الأخيرة بالدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3-3.

وتطرق سولشاير للحديث عن لاعبه جيسي لينجارد المعار إلى نادي وست هام يونايتد قائلا: "جيسي لينجارد بدأ بشكل جيد مع وست هام، وترك انطباعا جيدا في البداية، تعرض لعثرة، إنه يعمل بقوة ويحافظ على رأسه مرفوعا ويتطور".

وتابع "نعلم كم هو جيد، حينما سيشارك بشكل أساسي، نأمل أن نرى الأفضل منه".

وتحدث حول المنافسة قائلا: "بالطبع دائما تستهدف الفوز باللقب، ترغب في الفوز بكل بطولة، كأس الاتحاد، الدوري الأوروبي، كل مباراة تلعب بها، الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل "التحدي الأكبر للفريق ككل هو السير في الطريق للنهاية، تطورنا، ولدينا خطة، وأعتقد أن الفريق يتطور مع الوقت".

واسترسل "في الموسم الماضي خسارة نصف النهائي كان مخيبة للآمال، وترغب فقط في أن تسير الطريق لنهايته لكي ترفع اللقب".

وأتم "الخطوة التالية بالنسبة لنا في تطوير الفريق هي أن نسير كامل الطريقة في المنافسة للنهاية".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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