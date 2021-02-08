برشلونة يوضح إصابة مدافعه

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه رونالد أراوخو، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وعانى برشلونة في مباراة ريال بيتيس من إصابة مبكرة لأرواخو الذي استبدل في الدقيقة 12.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "تعرض رونالد أراوخو لالتواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة الأحد أمام ريال بيتيس".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي كبديل ليخطف الفريق الكتالوني نقاط المباراة ويحقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 19 مباراة فقط.

أما بيتيس فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع.