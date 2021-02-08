برشلونة يوضح إصابة مدافعه

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

رونالدو أرواخو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه رونالد أراوخو، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وعانى برشلونة في مباراة ريال بيتيس من إصابة مبكرة لأرواخو الذي استبدل في الدقيقة 12.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "تعرض رونالد أراوخو لالتواء في الكاحل الأيسر خلال مباراة الأحد أمام ريال بيتيس".

أخبار متعلقة
مهاجم تيجريس: إنجاز التأهل لنهائي مونديال الأندية؟ نحلم برفع اللقب مايك دين يعتذر عن عدم إدارة مباريات في الجولة المقبلة.. ويبلغ الشرطة قائد ليفربول: نتيجة مباراتنا مع سيتي لا تعكس الأداء فودين: أخطاء حارس ودفاع ليفربول؟ الفضل يعود إلينا

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

المباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي كبديل ليخطف الفريق الكتالوني نقاط المباراة ويحقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 19 مباراة فقط.

أما بيتيس فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع.

برشلونة رونالد أراوخو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - سموحة (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: سنرى إذا كنت سأكمل عقدي مع ريال مدريد.. ولماذا أترك الشيء الذي أحبه 16 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سولشاير: بوجبا قد يغيب لأسابيع قليلة.. ونسعى للسير في طريق البطولة إلى النهاية 20 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – عودة رباعي الفريق.. وتدريبات تأهيلية لـ بنشرقي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة يوضح إصابة مدافعه 25 دقيقة | الدوري الإسباني
دابو يحبط انتفاضة المقاصة ويخطف تعادلا مثيرا لـ سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم تيجريس: إنجاز التأهل لنهائي مونديال الأندية؟ نحلم برفع اللقب ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مايك دين يعتذر عن عدم إدارة مباريات في الجولة المقبلة.. ويبلغ الشرطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
قد ينال إعجابك