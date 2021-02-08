دابو يحبط انتفاضة المقاصة ويخطف تعادلا مثيرا لـ سيراميكا كليوباترا

أحبط البديل شريف دابو انتفاضة مصر المقاصة وسجل هدفا متأخرا ليقتنص التعادل لناديه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 اليوم الإثنين على ملعب السويس في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الوافد الجديد باسم مرسي هدف المقاصة بضربة رأس لكن دابو أدرك التعادل من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليظل ناديه سابعا في ترتيب البطولة ورصيده 16 نقطة واستمر المقاصة عاشرا ورصيده 14 نقطة.

وجاءت المباراة ندية قوية متكافئة خاصة في شوطها الأول وأهدر شادي حسين مهاجم سيراميكا فرصة محققة في الدقيقة 11 بعدما تأخر في تسديد الكرة إثر انفراد بالمرمى.

وتألق عامر عامر حارس سيراميكا أمام فرصة خطيرة لباسم مرسي في الدقيقة 19.

وحصل سيراميكا على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع للفيديو لكن شادي حسين أهدر الركلة التي تصدى لها الحارس محمود حمدي في الدقيقة 33.

وعزز المدرب هيثم شعبان هجوم سيراميكا بالدفع بأحمد ريان بدلا من محمود نبيل لاعب الوسط في الدقيقة 54.

وتراجع إيقاع المباراة نوعا ما في الشوط الثاني واستطاع باسم مرسي هز الشباك في الدقيقة 73 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من مفتاح طقطق.

واحتسب الحكم الهدف بعد التأكد من مساعديه الجالسين في غرفة الفيديو.

وأصبح بذلك مصر المقاصة رابع فريق يسجل له باسم مرسي في الدوري، رفع اللاعب رصيده إلى 59 هدفا في البطولة ليتساوي مع وليد سليمان وأحمد جعفر ورأفت عطية

وضغط سيراميكا لإدراك التعادل واستطاع الحصول عن ركلة جزاء ثانية وتقدم لتنفيذها شريف دابو ليسجل هدفا في الدقيقة 90.

وكانت الركلة هي السابعة لسيراميكا في الموسم الحالي من الدوري كأكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء، وأهدر مرة واحدة كانت لشادي حسين أمام المقاصة.

واستمر ضغط سيراميكا أملا في قلب النتيجة وسنحت فرصة هائلة للوافد الجديد فابريس نجاه لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 92.

حاول المقاصة الانتفاض بفوز بعد هزيمتين قاسيتين أمام الزمالك والاتحاد لكن دابو حرمه ذلك وتعادل سيراميكا كليوباترا للقاء الثاني تواليا بعدما انتهت مباراته ضد أسوان بنتيجة 1-1 منذ أيام.

ويستضيف المقاصة فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس بينما يحل سيراميكا ضيفا على غزل المحلة.