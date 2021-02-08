فضل: لماذا يعمل مجاهد في كرة القدم وهو خريج هندسة.. ورفضنا زيادة عقد البدري

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تولت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى ديسمبر 2020 عن عدد الملفات التي تخص هذه الفترة.

وقال فضل عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قيل لي أثناء تولي المهمة بمجرد رحيلكم سنلغي كل القرارات التي اتخذتوها وسنقول إنها كانت أخطاء".

واستدرك "لا يمكن أن يحدث ذلك في مكان عام، خاصة أننا قدمنا أشياء جيدة للكرة المصرية على مدار سنة و6 أشهر بالأرقام وليس بالكلام".

وبدأ في الشرح "لم يدخل خزينة اتحاد الكرة ولا جنيه من 4 مباريات سوبر قبل تولينا المسؤولية ولم نتحدث في هذه النقطة، ولكننا حصلنا على 3 ملايين درهم وامتيازات أخرى بسبب مباراة السوبر".

وواصل "قمنا بعمل الكرة الموحدة وحصلت على 1000 كرة من شركة بوما للدوري الممتاز، وهناك 2000 كرة و300 طاقم ملابس للحكام لايزالون في الجمارك".

وتابع "دخول تقنية الـVAR إلى الكرة المصرية منع الكثير من الكوارث، والحديث عن العقد مع الشركة التي تمدنا بالخدمة غير مقبول لأننا رجعنا إلى الجهات المعنية وحصلنا على موافقة وزارة الرياضة قبل إتمام الاتفاق بشكل قانوني".

وأوضح "كان من المفترض أن يدفع اتحاد الكرة 53 ألف دولار شهريا للشركة ولكن خزينة الاتحاد لم تكن لتتحمل هذه المبلغ مع توقف كرة القدم بسبب ظروف كورونا، ولذلك قررنا أن يكون التعاقد بالمباراة ونجحنا في تقليل التكلفة من 3000 آلاف دولار للمباراة إلى 1500 دولار".

وأردف "الحديث عن تقنية خط المرمى يحتاج إلى 8 كاميرات، وهذه مشكلة تتعلق بإمكانات سيارات النقل التليفزيوني التي تحتاج إلى التطوير".

وانتقل فضل للحديث عن بنود التعاقد مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، كاشفا عن تنازل المدرب عن 25% من راتب شهر بسبب أزمة كورونا، ورفض اللجنة الخماسية تفعيل بند زيادة راتبه.

وصرح "أثناء تواجدي في اللجنة الخماسية تحدثنا مع حسام البدري بأن الزيادة السنوية في راتبه والتي تقدر بنسبة 10% في فترة كورونا كانت لتصبح مستفزة للشارع المصري، وبعدها عرفت أن الزيادة تمت الآن ولكن لا مشكلة لأننا تركنا 80 مليون جنيه و5 مليون دولار في خزينة الاتحاد".

وأتم "شاهدت تصريحات المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بأنه قرر إقالة المعد النفسي لمنتخب مصر لأنه ليس خريج كلية فهل هناك كلية بهذا الاسم؟ المهندس أحمد مجاهد نفسه خريج كلية هندسة فما علاقته بكرة القدم وهو مع كامل احترامي لا يعرف أساسا دور المعد النفسي".