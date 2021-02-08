حوار في الجول – بابان: لا يمكن أن نقول في كرة القدم إنه لا فرصة للأهلي ضد بايرن

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 13:45

كتب : إسلام مجدي

جون بيير بابان

كيف يرى أساطير بايرن ميونيخ ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم العملاق البافاري السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم هو جون بيير بابان نجم مارسيليا وميلان وبايرن ميونيخ السابق. وتوج بدوري الأبطال مع ميلان والدوري الأوروبي مع العملاق البافاري.

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في البداية ما توقعاتك للمباراة؟

"ستكون مباراة صعبة، عادة لا يوجد فرصة للأهلي ضد بايرن، لأن واحد من أفضل الأندية في أوروبا ويمتلك أفضل اللاعبين".

"بالنسبة لي هناك فريقين كبيرين، بايرن ومانشستر سيتي ثم هناك ريال مدريد وبرشلونة وباريس، لكن بايرن في القمة".

"لكن، لا يمكنك القول في كرة القدم إن الأهلي لا يمتلك فرصة، لأن هناك يوم في حياتك يمكنك أن تفوز".

"الهجمات المرتدة؟ ليست كافية. الدفاع الجيد ليس كافيا ضد بايرن لابد أن تسجل أيضا".

"بايرن اليوم واحد من أفضل الفرق التي تلعب، هويتهم ليست دفاعية أو هجومية، لا ليسوا عاديين".

هل تعتقد أنها ستكون مماثلة للمباريات السابقة؟ الأهلي فاز مرة وبايرن مرة؟

"المباراة صعبة على الأهلي، وهي مختلفة عن الوديات السابقة، بايرن بطل أوروبا ويلعب بشكل جيد جدا وقوي للغاية، ضد بايرن لابد أن تلعب لا يجدي نفعا أن تدافع فقط، لابد أن تشاركه المباراة".

"لم أحظ بفرصة لمشاهدة الأهلي يلعب بعد".

"أعتقد أن بايرن سيفوز بنتيجة 2-0".

هل تعتقد أن الحافز كبير أم أن مونديال الأندية ليس مثل المنتخبات؟

"بالنسبة لي لقب كأس العالم للأندية مقرب للقلب لأنه مع فريقك الذي تتواجد معه لفترة طويلة، حينما كنت لاعبا خسرت النهائي أمام ساو باولو في طوكيو، لكنها كانت مباراة واحدة، الآن قد تواجه كل فرق الاتحادات والأجيال الجديدة مختلفة في كل شيء".

إن طلبنا منك اختيار لقب تعتبره الأفضل لك؟

"كل ألقابي مهمة، ليس هناك لقب وحيد، حينما تفوز بلقب مع فريقك يكون مهما لمسيرتك، لكن لا يوجد لقب واحد مقرب".

ماذا عن أفضل مباراة لعبتها؟

"أفضل مباراة على الإطلاق؟ ليست واحدة فقط، مسيرتي لم تكن مجرد ناد أو مباراة، حينما كنت صغيرا اعتدت أن أكون محترفا، وما حققته كان حلما وأدركت روعة الأمر حينها".

"لكنني قد أختار نهائي كأس فرنسا مع مارسيليا ضد موناكو".

وأفضل هدف لك؟

"أفضل هدف لي؟ هدفان، واحد مع بايرن ميونيخ واختير كهدف العام، وآخر مع المنتخب ضد بلجيكا".

هل ستعود لعالم التدريب مرة أخرى؟

"بالطبع أرغب في اتخاذ خطوات أكثر في عالم التدريب، كنت مدربا في الدرجة الأولى في فرنسا منذ 9 أعوام".

"بسبب عائلتي قررت التوقف حينها لبعض الوقت، الوضع حاليا مختلف، وعائلتي تتغير، أنا منفتح حاليا على العودة للتدريب، وسي شاترييه بداية فقط".

مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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