عادل وبابل قد ينضمان للخماسي الغائب عن الإسماعيلي أمام الاتحاد

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 12:53

كتب : ياسر الشريف

أري بابل مع الإسماعيلي أمام غزل المحلة

قد يغيب محمد عادل وأري بابل لاعبا الإسماعيلي عن مباراة الفريق ضد مضيفه الاتحاد السكندري يوم الخميس في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في الجهاز الطبي للدراويش أن أحمد مصطفى وأحمد مدبولي ومحمد عمار لم يتعافوا بعد من إصاباتهم ولن يشاركوا أمام زعيم الثغر.

بينما سيجري عادل وبابل تدريبات تأهيلية اليوم الإثنين وسيتضح بعدها مدى قدرتهما على المشاركة في المران الجماعي ومن ثم الجاهزية للمشاركة أمام سيد البلد.

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ولا يزال باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي يجريان تدريبات تأهيلية بعد تعافيهما من إصابة ولم يتحدد بعد موعد عودتهما للمران الجماعي للإسماعيلي.

ويعقد علي أبو جريشة أيقونة الفريق ورئيس اللجنة الفنية بالنادي جلسة مع المحمدي ومجدي للوقوف على تطورات جاهزيتهم البدنية.

ويأمل الإسماعيلي تحقيق فوز لم يناله في آخر 5 مباريات في الدوري، والتي خسر منها 3 لقاءات.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط.

الإسماعيلي
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