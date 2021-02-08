حوار في الجول - نجم بايرن السابق: أشعر بالسعادة لتذكر مباراة الأهلي.. وصاحب اليد العليا في المواجهة

كيف يرى أساطير بايرن ميونيخ ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم العملاق البافاري السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم هو أناتولي تيموشوك لاعب بايرن ميونيخ في الفترة من 2009-2013 كما أنه واجه الأهلي في ودية 2012، وساهم في تتويج فريقه بلقبي دوري ألماني ولقبي كأس ألمانيا ولقبي سوبر محلي ولقب دوري أبطال أوروبا.

في البداية، ما الذي تتذكره من مواجهة الأهلي ومحاضرة يوب هاينكس في 2012؟

"بالطبع أتذكر مواجهة الأهلي، وأشعر بالسعادة لتذكر هذه المباراة لأنها كانت مثيرة للغاية".

"كنا متقدمين بنتيجة 1-0، ثم تعادل معنا الأهلي، لكننا نجحنا في الفوز، كانت قوية للغاية ومنافسنا لعب بشكل جيد، لكننا فزنا في النهاية".

"ما أخبرنا به السيد يوب هاينكس قبل المباراة أشبه بما كان يخبرنا به خلال المعسكر التدريبي، الشيء الرئيسي هو الحفاظ على الإيقاع العالي للعب والسرعة في الهجمات".

"ثم أخبرنا أن نمنح كل ما لدينا للفوز بهذه المواجهة كما لو كانت رسمية، ليس فقط وكأنها ودية".

ماذا عن مباراة اليوم بين الأهلي وبايرن ميونيخ؟ ما توقعاتك لها؟

"سأحاول قدر المستطاع مشاهدة هذه المباراة إن أمكنني، وذلك لأننا منشغلين هنا بالتدرب مرتين يوميا".

"ستكون مباراة من الممتع مشاهدتها لرؤية العديد من الأشياء التي تغيرت بعد 9 سنوات من مباراتنا".

"أعتقد أن بايرن لديه اليد العليا في هذه المباراة، نعم، الآن في أي بطولة، خاصة وأنه يدخل معظم البطولات كحامل لقب، بايرن المفضل للفوز بأي بطولة هذه الأيام".

هل يمكن أن تتشابه مباراة 2012 مع هذه المباراة؟

"من غير المرجح أن تكون مشابهة لمباراتنا، بايرن فاز بصعوبة في آخر مباراة له في الدوري، كانت صعبة، كما لعب في طقس سيء".

"بايرن فاز بنتيجة 1-0 خارج ملعبه ضد هيرتا برلين في هذه الظروف الصعبة، بجانب الرحلة والتأخير، والوقت الذي احتاجه الفريق للتكيف بالنسبة للاعبين والطاقم التدريبي، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة مشوقة".

فزت بدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند، كانت هناك سلسلة من المواجهات القوية في تلك الحقبة بينكما؟

"بالطبع، تلك المباريات ضد بوروسيا دورتموند كانت خاصة للغاية، لأن هذا هو الدربي الرئيسي في ألمانيا، لطالما كانت مباراة مشوقة ضد هذا المنافس".

"كانت فترة جيدة بالنسبة لي وفزنا بالعديد من الألقاب منها أكبر جائزة لي كلاعب كرة، دوري الأبطال وبالطبع لعبت 3 نهائيات في 4 سنوات مع بايرن".

حينما كنت لاعبا لزينيت توجت بالسوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في واحدة من أفضل نسخه، ما ذكرياتك عن تلك المواجهة؟

"مباراة السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد لا تُنسى بالنسبة لي، ولدي ذكريات لا تنسى منها، فاجئنا منافسنا بعزيمتنا وجودة طريقة لعبنا".

"بالنسبة لي أكثر لحظة هامة حينما ألغى الحكم الهدف وطرد بول سكولز".

"مانشستر يونايتد حاول إجبارنا على التراجع إلى وسط ملعبنا، لكننا نجحنا في التعامل مع ذلك وحققنا انتصارا تاريخيا وهاما".

حافظت على مكانك لفترة طويلة مع معظم الأندية ناهيك عن المنتخب، كيف فعلت ذلك؟

"لطالما آمنت بأن منح أكثر ما يمكنك تقديمه في العمل وتكريس نفسك من أجل الفريق بكل قلبك لن يخذلك أبدا وستظل متواجدا بفضل ذلك".

ما سر ارتدائك للرقم 44 معظم الوقت؟

"ارتديت الرقم 4 لفترة طويلة حينما كنت في شاختار دونتسك، لمدة 7 من 9 أعوام، ومع منتخب أوكرانيا".

"بعد ذلك حينما أتيت إلى زينيت لم يكن الرقم متاحا، لذا قررت أن آخذ رقم 44 وجلب لي النجاح على الصعيد الدولي، فقررت الاحتفاظ والاستمرار به".

ما أفضل هدف سجلته في مسيرتك بالنسبة لك؟

"ربما هدفي ضد جيانلويجي بوفون، وكان هناك هدفا جميلا ضد رافينسبرج أيضا، لكن تم إلغائه بواسطة الحكم".

ذلك الهدف في دور المجموعات بدوري الأبطال ضد يوفنتوس 2009، كان رابع أهداف فريقه في انتصاره بنتيجة 4-1، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء.

"أعتقد أنني سجلت العديد من الأهداف الجيدة بالنسبة للاعب وسط، لكن أهم شيء أن تكون النتيجة النهائية لصالح فريقي".

إن طلبنا منك اختيار أفضل مباراة لعبتها؟

"أن أختار مباراة واحدة فهذا صعب جدا، لكنني ساختار أي مباراة ضد الأندية الكبيرة في دوري أبطال أوروبا".

كيف أصبح الوضع مختلفا بالنسبة لك الآن وأنت مساعد مدرب زينيت سان بيترسبرج؟

"بالطبع التدريب يختص أكثر بجودة العمل والتكتيك وأقل في الجانب البدني، وتعمل أكثر مع الكرة".

"بجانب ذلك، اللاعبون الآن يسترخون في معسكرات التدريب، كل خطوة يتم التخطيط لها، وأعتقد أنه بالنسبة للاعبين تلك أفضلية كبيرة، الكل يجب أن يفهم الكلمات في التدريبات ويفهم هدف كل مباراة".

تيموشوك، توج بالدوري الأوكراني 3 مرات مع شاختار بجانب كأس أوكرانيا 3 مرات وكأس السوبر الأوكرانية مرة. ومع زينيت فاز بلقب الدوري الروسي مرتين وكأس السوبر الروسية مرة وكأس السوبر الأوروبية مرة والدوري الأوروبي مرة.

FilGoal.com يوجه الشكر إلى نادي زينيت سان بترسبرج لسماحه بتلك المقابلة رغم انشغال الفريق والتسهيلات التي قدمها.

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