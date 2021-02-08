"لماذا لا تحبون زيزو؟".. أرقام في الجول تبحث خلف سؤال باتشيكو

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول في الاتحاد السكندري

"هناك أمر لا أستطيع فهمه، لماذا لا تحبون زيزو؟"، هكذا تسائل جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري 2-0 في الجولة 12 من الدوري المصري.

المباراة شهدت أول هدف لـ أحمد سيد "زيزو" هذا الموسم، بعد موسم رائع كان فيه من أهم عناصر الأبيض.

"هناك بعض اللاعبين يتراجع مستواهم بشكل كبير ولا يتحدث عنهم أحد، لكن زيزو أحد اللاعبين أصحاب العقليات المميزة ويلعب في أكثر من مركز وأنا حقا لا أعرف لماذا لا يحبه الناس في هذه الفترة. زيزو لاعب مميز وقدم مستوى رائع أمام الاتحاد في الشوط الثاني".

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ويعقد FilGoal.com مقارنة بين أرقام زيزو في الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي.

تراجع كبير في النجاعة على المرمى

بنهاية الموسم الماضي في الدوري، كان زيزو قد سجل 7 أهداف، ولكن بعد مرور 12 جولة، لم يسجل زيزو سوى هدفا واحدا.

الأهداف هنا ليست المعيار الوحيد. ففي الموسم الماضي، سدد زيزو على المرمى 40 مرة في 26 مباراة. 20 تسديدة منهم كانت بين القائمين والعارضة بنسبة نجاح 50%.

في الموسم الجاري، سدد زيزو على المرمى 20 مرة في 11 مباراة فقط، بزيادة كبيرة في معدل التسديدات عن الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، 6 تسديدات فقط من زيزو كانوا بين القائمين والعارضة.

هذا يعني أن زيزو يسدد في الموسم الجاري أكثر، ولكن فاعليته أقل.

ولكن في المقابل، صناعة زيزو للفرص زادت بشكل كبير.

في الموسم الماضي، خلق زيزو 38 فرصة لزملائه في 2031 دقيقة.

هذا يعني أن زيزو كان يخلق فرصة كل 53 دقيقة ونصف.

أما في الموسم الجاري، خلق زيزو 23 فرصة في 924 دقيقة، بمعدل فرصة كل 40 دقيقة تقريبا.

إذا كانت فاعلية زيزو على المرمى أقل، فإن معدل خلقه للفرص زاد بشكل كبير، وربما هذه إحصائية تبرر دفاع باتشيكو الكبير عن جناحه الذي لعب الشوط الثاني من مواجهة الاتحاد في مركز الظهير الأيمن.

زيزو الدفاعي

في الموسم الجاري، سجل زيزو معجل 13.69 تدخل دفاعي في المباراة الواحدة.

في الموسم الماضي، كان لزيزو 17 تدخلا دفاعيا ناجحا في المباراة.

أيضا فارق لصالح الموسم الماضي.

التمريرات والمراوغات

نسبة نجاح زيزو في المراوغات قريبة جدا، ففي الموسم الماضي نجح في 69% من مواقف واحد ضد واحد، وفي الموسم الحالي 68%.

الأمر نفسه بالنسبة للتمريرات، فنسبة نجاحه الموسم الماضي 82%، وفي الجاري 81%.

عرضيات زيزو شهدت تحسنا هذا الموسم، حيث نجح في 37% من عرضياته مقارنة بـ 35% الموسم الماضي.

*الأرقام بواسطة كورة ستاتس*

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