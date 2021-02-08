فيراتي: أتمنى اللعب مع ميسي

يأمل الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان مجاورة ليونيل ميسي نجم برشلونة في الميدان.

ومع اقتراب انتهاء عقد ميسي مع فريق بلاوجرانا تتكهن تقارير صحفية بوجهته المقبلة وتشير إلى أنها ستكون إما مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان.

وعلق فيراتي على فكرة قدوم ميسي لعاصمة فرنسا بالقول لقناة Canal+:"بالتأكيد أحب اللعب مع ميسي".

وواصل "وجوده في القائمة سيكون أمرا رائع، شيء إضافي ستمنحه كرة القدم لي".

وأتم "سأعطي الكرة لنيمار وميسي وأنتظر في الخلف لأستمتع بمشاهدتهما".

ولم يقرر ميسي بعد هل سيبقى في برشلونة أم يخوض تجربة جديدة.

وأراد قائد الأرجنتين البالغ عمره 33 عاما الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق خاليا الوفاض.

لكن النادي أصر على دفعه للشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو.