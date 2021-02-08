حوار في الجول - أوليتش: هذا ما طلبه منا هاينكس قبل مواجهة الأهلي.. وتوقعات "معركة" المونديال

كيف يرى أساطير بايرن ميونيخ ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم العملاق البافاري السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم هو إيفيتسا أوليتش أو كما يعرفه بعض الجماهير بـ"إيفيكا"، مهاجم بايرن ميونيخ السابق في الفترة من 2009-2012، كما أنه واجه الأهلي سابقا في يناير 2012 في المباراة الودية التي سجل خلالها هدفي الفوز لصالح العملاق البافاري في انتصاره بنتيجة 2-1.

في البداية ما ذكرياتك عن هذه المواجهة في 2012؟

"ما أتذكره من هذه المباراة، رغم أنها كانت ودية، إلا أنها شهدت منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، أتذكر أن هدفي ساعدانا على الفوز بالمباراة وكان ذلك شعورا جيدا".

"رغم أنها كانت مباراة ودية، أتذكر أن يوب هاينكس وبقية زملائنا في الفريق أرادوا الفوز".

"يوب هاينكس طلب منا منح 100% من مستوانا مثلما نفعل دوما، وأن نستمتع، وهو ما حدث".

ماذا عن مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية؟ أول مرة في بطولة رسمية

"هذه المباراة ستكون معركة للفريقين. الأهلي فريق جيد يمتلك لاعبين أصحاب جودة، وبايرن كان يلعب في ألمانيا ودرجة الحرارة الآن تحت الصفر، الآن سيكون عليهم التكيف سريعا على الأجواء المختلفة ودرجة حرارة أعلى، أعتقد أنه سيكون من الرائع مشاهدة هذه المباراة".

"رغم معرفتي أن الأهلي سيكون عازما على الفوز ضد بايرن ميونيخ، أعتقد أن بايرن لديه اليد العليا في هذه المواجهة".

"بايرن كان أفضل فريق في العالم في العام الماضي، مع جودة لاعبيه الحالية، أعتقد أنه المرشح بكل تأكيد للفوز".

"أتوقع أنها ستكون مواجهة قوية للغاية".

"الفريقان يرغبان في الفوز بكأس العالم للأندية. أتوقع أن تكون مباراة مغلقة وقتال حتى اللحظات الأخيرة".

ما أفضل مباراة لك بقميص بايرن ميونيخ؟

"أفضل مباراة لي بقميص بايرن ميونيخ بكل تأكيد كانت نصف النهائي ضد ليون، تسجيل 3 أهداف والفوز في تلك الليلة كان أمرا خاصا للغاية".

ما أفضل هدف سجلته في دوري الأبطال؟ وأفضل هدف سجلته على الإطلاق؟

"أفضل هدف سجلته في دوري الأبطال كان هدف اللحظات الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، لا يمكنني وصف شعوري، لأنني سجلت هذا الهدف للفريق، إنه شيء لن أنساه أبدا".

"أفضل هدف سجلته على الإطلاق، كانت مقصية ضد فرايبورج، وقتها كنت في فولسفبورج، لم أسجل هدفا مثل هذا من قبل".

الآن أنت مساعد مدرب منتخب كرواتيا، كيف ترى اختلاف الوضع عما كنت عليه حينما كنت لاعبا؟

"التدريب مختلف للغاية، كلاعب يكون تركيزك الأكبر على نفسك، تفكر حول تطورك للأفضل وكيف يمكنك مساعدة الفريق أكثر".

"كمساعد للمدرب حاليا، تفكر حول كل اللاعبين، يوجد الكثير من الأشياء للقلق حيالها، وعليك أن تتخذ قرارات مصيرية أكثر، لأن اللاعب مع المنتخب وليس الفريق".

مستقبلا هل ترغب في تدريب بايرن ميونيخ؟

"بكل تأكيد سأحب أن أتقدم أكثر في مسيرتي الحالي، وأن أصبح مدربا".

"تدريب بايرن ميونيخ سيكون شرفا لي. سيكون أمرا رائعا، لكن لازال أمامي طريقا طويلا لأقطعه".

ما التشكيل الأمثل للأهلي في المباراة؟ شكل فريقك وشارك اختياراتك مع أصدقائك