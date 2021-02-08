مواعيد مباريات الإثنين 8 فبراير 2021.. الأهلي يواجه بايرن ميونيخ وسموحة ضد إنبي

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 09:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - علي معلول

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل إنبي ضيفا على سموحة ضمن منافسات نفس الجولة في الخامسة مساء ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويقام لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وبايرن ميونيخ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قنوات، "بي إن سبورتس" و"بي إن سبورتس 1" و"الكأس 3".

أخبار متعلقة
كيكر: بواتينج وديفيد يعودان لـ بايرن أمام الأهلي.. وفليك ينتظر وصول جوريتسكا ومارتينيز وينفرد شايفر لـ في الجول: بايرن ليس في حالته.. وهكذا يحقق الأهلي المعجزة بانتظار الأهلي أو بايرن بنهائي المونديال.. جينياك يصنع التاريخ لـ تيجريس ويٌقصي بالميراس

ويستضيف ليدز يونايتد نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه أتليتكو مدريد ضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

لمعرفة بقية مواعيد اليوم الإثنين من هنا.

مونديال الأندية كأس العالم للأندية في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب يشيد بـ أليسون رغم غلطتيه ويصرح: قلت له سدد في المدرجات 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختر تشكيل الأهلي في اللقاء التاريخي ضد بايرن ميونيخ 40 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مواعيد مباريات الإثنين 8 فبراير 2021.. الأهلي يواجه بايرن ميونيخ وسموحة ضد إنبي 46 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
إيكاردي: تسجيلي لهدف ضد مرسيليا؟ الأهم مساعدة الفريق 9 ساعة | الدوري الفرنسي
بيان رسمي – مجلس إدارة مصر للمقاصة يرفض استقالة عبد السلام 9 ساعة | الدوري المصري
المقاصة: لا صحة لرحيل إيهاب جلال 10 ساعة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يفوز على مرسيليا في ديربي فرنسا رقم 100 10 ساعة | الدوري الفرنسي
الفوز السادس على التوالي.. شارك ميسي فانتصر برشلونة على بيتيس 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك