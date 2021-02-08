مواعيد مباريات الإثنين 8 فبراير 2021.. الأهلي يواجه بايرن ميونيخ وسموحة ضد إنبي

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل إنبي ضيفا على سموحة ضمن منافسات نفس الجولة في الخامسة مساء ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويقام لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وبايرن ميونيخ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قنوات، "بي إن سبورتس" و"بي إن سبورتس 1" و"الكأس 3".

ويستضيف ليدز يونايتد نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه أتليتكو مدريد ضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

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