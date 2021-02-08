المقاصة: لا صحة لرحيل إيهاب جلال

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

شدد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة على عدم صحة أي تقارير تشير إلى رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق.

وقال بكري سليم عبر قناة الزمالك: "لا صحة تماما للاستغناء عن إيهاب جلال".

وأضاف "إيهاب جلال مدرب كبير ويلتزم بتعاقده معنا وهو أحد أبناء نادي المقاصة".

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وأكد "كما أن إدارة المقاصة لا تتعامل بالقطعة ولن تقرر رحيل مدرب بسبب خسارة مباراة أو إثنين".

وأتم تصريحاته "لذلك فإن إيهاب جلال مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله".

وخسر المقاصة آخر مباراتين أمام الزمالك والاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 في كلتا المواجهتين.

ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

المقاصة إيهاب جلال
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