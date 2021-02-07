الفوز السادس على التوالي.. شارك ميسي فانتصر برشلونة على بيتيس

الأحد، 07 فبراير 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

برشلونة

شارك ميسي كبديل في مواجهة برشلونة وبيتيس ليخطف الفريق الكتالوني نقاط المباراة ويحقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 19 مباراة فقط، أما بيتيس فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع.

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عانى برشلونة مبكرا من إصابة مدافع رونالد أرواخو وشارك فرينكي دي يونج بدلا منه في الدقيقة الثانية عشر.

وتقدم ريال بيتيس في الدقيقة 38 عن طريق بورخا إيجليسياس الذي استغل عرضية أرضية ليضعها في منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد جوانمي أن يسجل الثاني لأصحاب الأرض لكن تألق تير شتيجن وتصدى لتسديدته في الدقيقة 56.

وشارك ميسي بديلا في الدقيقة 57 بدلا من ريكي بويج وبعد نزوله بدقيقتين فقط نجح في تسجيل التعادل من تسديدة قوية على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة 68 تقدم برشلونة بعد تمريرة ساحرة من ميسي إلى خوردي ألبا الذي نفذ عرضية أرضية إلى أنطوان جريزمان لكنها اصطدمت بفيكتور جوميز مدافع بيتيس وسكنت شباك فريقه.

وارتكب سيرجيو بوسكيتس خطأ من حدود الجانب الايمن لمنطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 74 ليرسلها نبيل فقير إلى فيكتور رويز الذي سجل التعادل بعد أن تقدم لبرشلونة بالخطأ.

ونجح ترينكاو في خطف نقاط المباراة في الدقيقة 87 بهدف قاتل بتسديدة رائعة بيسراه ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك ريال بيتيس.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة يوم الأربعاء أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة الدوري الإسباني ليونيل ميسي
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