مدرب الزمالك: شيكابالا يساعدنا داخل وخارج الملعب.. وهذا موقف مباراة حرس الحدود

شدد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك على أهمية محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق، مشيرا إلى صعوبة لعب مباراة حرس الحدود قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين دون مقابل في الجولة 12 للدوري الممتاز.

وقال عبد الهادي لقناة "أون تايم سبورتس": "شيكابالا يساعد الجهاز الفني للفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف "أشرف قاسم قرر ألا يكتب أي يستخدم اللاعبون وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح "اللاعب الذي يصب تركيزه مع وسائل التواصل الاجتماعي لا يلعب بتركيز داخل الملعب، وهذا ما أثر على العديد من اللاعبين في الزمالك وفي مصر أيضا".

وتطرق عبد الهادي للحديث عن مواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 20 فبراير المقبل، قبل 3 أيام من اللعب ضد تونجيث في السنغال في دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "لا أريد أن أتحدث عن هذه الأمور لكن من الصعب مواجهة الإسماعيلي يوم 17 فبراير، ثم حرس الحدود قبل السفر للسنغال".

وعن أداء سيف الدين الجزيري ومروان حمدي ثنائي هجوم الفريق الجديد القادم في يناير، قال: "لا يزال الثنائي في مرحلة الانسجام".

وأضاف "أتمنى التوفيق لمصطفى محمد في رحلة احترافه في تركيا، لقد شارك في الدربي ضد فنربخشة وسجل هدف الفوز".

وعن الفوز على الاتحاد، قال: "طريقة لعب الفريق اختلفت في الشوط الثاني، وطرد رزاق سيسيه ساعدنا كثيرا".

وأتم "اللاعبون نفذوا كل التعليمات التي حصلوا عليها بين شوطي المباراة بنسبة 100%، وسجلنا هدفا وحصلنا على ركلة الجزاء بسبب هذه التعليمات وأهدرنا أكثر من فرصة".

فوز الزمالك يأتي بعد خسارة أولى في الموسم أمام غزل المحلة في الجولة الماضية، وفي أولى مباريات الفريق على استاد القاهرة بعد انتهاء فترة الصيانة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ26 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ11 في المركز الـ11 من 8 مباريات.