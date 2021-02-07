كيكر: بواتينج وديفيد يعودان لـ بايرن أمام الأهلي.. وفليك ينتظر وصول جوريتسكا ومارتينيز

اقترب جيروم بواتينج وألفونسو ديفيز ثنائي دفاع بايرن ميونيخ من العودة للتشكيل الأساسي أمام الأهلي.

وحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ لن يجري عديد من التجارب في تشكيل الفريق الأساسي أمام الأهلي.

الصحيفة كشف بأن فقط ربما يعود ألفونسو ديفيز وجيروم بواتينج للدفاع كاختلافين وحيدين عن تشكيل الفريق أمام هيرتا برلين في الدوري قبل أيام.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام هيرنا برلين كان كالتالي:

حارس: مانويل نوير.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألابا - نيكلاس سوليه - بنيامين بافارد.

الوسط: جوشوا كيميتش.

أمامه: كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرجي جنابري - ليروي ساني.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي.

كيكر كشفت أيضا بأن فليك ما زال يأمل في إمكانية سفر جافي مارتينيز وليون جوريتسكا إلى الدوحة بعد الشفاء من كورونا لإمكانية لحاقهما بنهائي كأس العالم للأندية بحالة الوصول له.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء غد الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.