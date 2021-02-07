عبد الهادي: قميص العشرين أقل ما نقدمه لجماهيرنا.. وهذا موقف بنشرقي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:38

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يخلدون ذكرى ضحايا الدفاع الجوي قبل لقاء الاتحاد السكندري

اعتذر مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك لجماهير فريقه عن الخسارة الماضية أمام غزل المحلة، فيما أهدى لهم قميص العشرين تخليدا لضحايا حادثة الدفاع الجوي.

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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وقال عبد الهادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "اللاعبين أدوا دورهم اليوم بكفاءة وأنا سعيد بالأداء، كما أن فريق الاتحاد كبير خاصة تحت قيادة حسام حسن مديره الفني".

عبد الهادي أتبع "قميص تخليد العشرين هو أقل ما يمكننا تقديمه لجماهيرنا، والذين نعتذر لهم عن مباراة المحلة أيضا لأنه لم يكن يومنا تماما، ولكننا حاولنا مصالحتهم اليوم وقدمنا أداء جيد، خاصة في الشوط الثاني".

وعن أيمن حفني لاعب الفريق، أشار مدحت عبد الهادي إلى "هناك إعدادا خاصا له حتى يكون في حالة بدنية وفنية جيدة استعدادًا للمباريات المقبلة".

وتابع "نستعد الفترة المقبلة لمباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا. نتمنى أن نكون موفقين في بطولة إفريقيا، خاصة في ضربة البداية أمام مولودية الجزائر، ونحصد اللقب في الموسم الحالي بعد خسارته الموسم الماضي".

وعن حالة بنشرقي أتم عبد الهادي "بنشرقي سيتواجد في المران غدا بشكل طبيعي بعدما خضع للعلاج على مدار اليومين السابقين".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 12 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري
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